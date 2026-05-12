Allo Spazio Alfieri ospite Saverio Tommasi per la Cuba che resiste nel documentario A tu lado

Lo Spazio Alfieri ha ospitato una serata dedicata alla proiezione del documentario “A tu lado”, diretto da Cristiano Regina, che attraversa la realtà di Cuba dopo il periodo castrista. Durante l’evento, è stato presente il giornalista Saverio Tommasi, che ha condiviso il proprio racconto sulla Havana, tra boxe, sogni e sopravvivenza. La proiezione ha mostrato immagini e testimonianze sulla vita quotidiana nell’isola caraibica.

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