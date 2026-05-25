Teresa d’Avila | ad Arezzo la prima nazionale dello spettacolo di Pamela Villoresi

La prima nazionale di “Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile” con Pamela Villoresi andrà in scena nella Cattedrale di Arezzo. L’evento, a ingresso gratuito, è in programma alle 21 di venerdì 29 maggio e nasce dalla collaborazione tra Festival dello Spirito e Cieli Vibranti, andando a proporre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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