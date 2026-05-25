Teresa d’Avila | ad Arezzo la prima nazionale dello spettacolo di Pamela Villoresi
La prima nazionale di “Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile” con Pamela Villoresi si terrà nella Cattedrale di Arezzo.
La prima nazionale di “Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile” con Pamela Villoresi andrà in scena nella Cattedrale di Arezzo. L’evento, a ingresso gratuito, è in programma alle 21 di venerdì 29 maggio e nasce dalla collaborazione tra Festival dello Spirito e Cieli Vibranti, andando a proporre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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