Sassuolo Volpato fermato a Sydney | è risultato positivo alla cocaina | Cosa succede ora

Nella notte, un calciatore del Sassuolo è stato fermato due volte dalla polizia a Sydney per eccesso di velocità. Durante un controllo, è risultato positivo alla cocaina. La polizia ha confermato che l’atleta è stato sottoposto a test antidroga. La situazione è ora al vaglio delle autorità locali, mentre il calciatore si trova sotto accusa. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui provvedimenti in corso.

Guai in vista per Cristian Volpato? Nella notte, il calciatore del Sassuolo è stato fermato due volte dalla polizia di Sydney per eccesso di velocità e sarebbe anche risultato positivo alla cocaina durante un controllo. Prima la multa, poi il test antidroga su strada e la sospensione della patente internazionale per sei mesi. Volpato è reduce dal Mondiale disputato con l'Australia nel corso del quale ha collezionato 3 presenze., Secondo quanto riferito dalla polizia, il calciatore neroverde sarebbe stato fermato due volte, mentre guidava una BMW, sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island a Sydney: la prima intorno alle 23 di giovedì... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Choc Volpato: È stato trovato positivo alla cocaina.

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Cristian Volpato fermato a Sydney, positivo alla cocaina il giocatore del SassuoloUn giocatore del Sassuolo è stato fermato a Sydney per eccesso di velocità e successivamente trovato positivo alla cocaina.

Cristian Volpato del Sassuolo positivo alla cocaina, era stato fermato a Sydney per eccesso di velocitàUn calciatore del Sassuolo è risultato positivo alla cocaina durante un controllo a Sydney.

Temi più discussi: Sassuolo, Cristian Volpato fermato a Sydney: è risultato positivo alla cocaina; Guai per Volpato: fermato in auto a Sydney, per il test preliminare sarebbe positivo alla cocaina; Sassuolo, Volpato fermato in auto a Sydney: sarebbe positivo alla cocaina; Cristian Volpato trovato positivo alla cocaina mentre sfrecciava a 109 km/h nella notte a Sydney.

Il giocatore del Sassuolo Volpato fermato a Sydney per eccesso di velocità: è risultato positivo alla cocaina x.com

Cristian Volpato positivo alla cocaina: fermato due volte a Sydney reddit

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