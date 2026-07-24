Sassuolo Volpato fermato a Sydney | è risultato positivo alla cocaina | Cosa succede ora

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un calciatore del Sassuolo è stato fermato due volte dalla polizia a Sydney per eccesso di velocità. Durante un controllo, è risultato positivo alla cocaina. La polizia ha confermato che l’atleta è stato sottoposto a test antidroga. La situazione è ora al vaglio delle autorità locali, mentre il calciatore si trova sotto accusa. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui provvedimenti in corso.

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Guai in vista per Cristian Volpato? Nella notte, il calciatore del Sassuolo è stato fermato due volte dalla polizia di Sydney per eccesso di velocità e sarebbe anche risultato positivo alla cocaina durante un controllo. Prima la multa, poi il test antidroga su strada e la sospensione della patente internazionale per sei mesi. Volpato è reduce dal Mondiale disputato con l'Australia nel corso del quale ha collezionato 3 presenze., Secondo quanto riferito dalla polizia, il calciatore neroverde sarebbe stato fermato due volte, mentre guidava una BMW, sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island a Sydney: la prima intorno alle 23 di giovedì... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Choc Volpato: È stato trovato positivo alla cocaina.

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Cristian Volpato del Sassuolo positivo alla cocaina, era stato fermato a Sydney per eccesso di velocitàUn calciatore del Sassuolo è risultato positivo alla cocaina durante un controllo a Sydney.

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