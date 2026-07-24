Cristian Volpato del Sassuolo positivo alla cocaina era stato fermato a Sydney per eccesso di velocità

Da virgilio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore del Sassuolo è risultato positivo alla cocaina durante un controllo a Sydney. Il giocatore australiano con cittadinanza italiana era stato fermato due volte per eccesso di velocità nelle strade della città. Dopo i controlli, sono state rilevate tracce di sostanze stupefacenti nel suo organismo. Il calciatore era stato precedentemente multato per le infrazioni di velocità. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali.

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Il giocatore del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe stato trovato positivo alla cocaina a Sydney. Il calciatore australiano con cittadinanza italiana è stato fermato e multato per due volte per eccesso di velocità per le strade della metropoli del Nuovo Galles del Sud. Al secondo alt della polizia è stato sottoposto al test antidroga, dal quale sarebbe risultata la presenza della sostanza stupefacente. Cristian Volpato fermato due volte per strada a Sydney Come comunicato dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, Volpato era stato fermato la prima volta intorno alle 23 di giovedì 23 luglio, sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island a Sydney, a bordo di una BMW. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Cristian Volpato positivo alla cocaina: fermato a Sydney, rischia fino a 4 anni di stop

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