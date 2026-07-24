Sarcomi infantili e cure L’Ageop in campo contro le disparità

I sarcomi rappresentano circa il 7% delle diagnosi di cancro nei bambini. La direttrice di Ageop ha spiegato che il percorso di cura può variare molto e spesso le differenze nelle risorse portano a disparità nel trattamento. L’associazione si impegna per garantire equità e migliorare l’accesso alle cure per tutti i pazienti pediatrici affetti da questa patologia.

I sarcomi rappresentano circa il 7% delle diagnosi di cancro in età pediatrica. "Il percorso di cura – spiega Francesca Testoni, direttrice Ageop Ricerca Odv e membro Comitato Esecutivo FAVO (nella foto in basso a destra) – deve avvenire in Centri con elevata expertise che si avvalgono di un team pediatrico multidisciplinare, la cui presenza è uno dei fattori più significativi per migliorare la sopravvivenza dei pazienti. In Italia non esiste una norma che definisce l’età pediatrica e la necessità che i bambini siano curati in ambienti pediatrici da pediatri specializzati nelle singole discipline". Purtroppo, "C’è una profonda disomogeneità tra i Centri in termini di numero di casi presi in carico – il 75% dei pazienti viene trattato in 10 Centri – e di disparità di know-how scientifico, tecnico e medico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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