Pacini | serve una svolta sociale per Milano contro le disparità

Un intervento recente sottolinea la necessità di una svolta sociale a Milano, con l’obiettivo di ridurre le disparità sociali e economiche presenti in città. Tra le questioni sollevate ci sono le modalità per modificare il modello economico attuale e le alternative per affrontare le disuguaglianze. Nel frattempo, si stanno svolgendo le primarie per scegliere il candidato del centrosinistra, con l’attenzione rivolta a chi potrebbe rappresentare il futuro politico locale.

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? Domande chiave Come può Milano correggere il modello economico che alimenta le disuguaglianze?. Chi vincerà le primarie per decidere il futuro del centrosinistra?. Perché il gemellaggio con Tel Aviv minaccia la tenuta della maggioranza?. Quali misure concrete cambieranno la distribuzione della ricchezza in città?.? In Breve Sondaggio Youtrend indica vantaggio centrosinistra con margine del due per cento.. Majorino emerge come figura preferita rispetto a Calabresi nei dati elettorali.. Azione contesta la decisione del PD di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv.. I consiglieri Verdi Cucchiara e Gorini seguono l'indirizzo del proprio partito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pacini: serve una svolta sociale per Milano contro le disparità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, la sosta non basta: a Milano serve una svoltaLa pausa per le nazionali, per la squadra di Gasperini, non è tutta rosa e fiori: nonostante l’ultima vittoria in casa contro il Lecce, i giallorossi... Fattoria Pacini. E l’agricoltura diventa socialeUn agriturismo e ristorante – ma non solo- speciale, perché occupa persone speciali, e il risultato sono piatti speciali: è la Fattoria sociale...