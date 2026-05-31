Cure materno-infantili e oncologia trainano la Toscana | il 71% degli indicatori in salute allarme sui bilanci

Da corrieretoscano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Toscana, il settore sanitario ottiene un 71% di indicatori positivi nei servizi materno-infantili e oncologici, evidenziando una buona qualità clinica. Tuttavia, si registrano difficoltà nel gestire i bilanci e nel ridurre le liste di attesa. La sanità si conferma forte nelle aree più delicate, ma i problemi economici e di accesso ai servizi rimangono evidenti.

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La sanità in Toscana mostra una spiccata solidità clinica nei percorsi ospedalieri più delicati, ma fatica ancora nel far quadrare i conti e nell’abbattere le liste di attesa. È quanto emerge dall’analisi dei dati relativi al 2025 presentati a Firenze, frutto della valutazione condotta dal Laboratorio Management e Salute della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in sinergia con la Regione Toscana, l’Ars e l’Ispro. L’incontro ha riunito i vertici aziendali, i dirigenti regionali e l’assessorato alla salute per tracciare un bilancio e orientare la programmazione futura. Un quadro in maggioranza positivo. Su un ventaglio di oltre trecento parametri analizzati, circa il 71% si colloca in una fascia di stabilità o di netto miglioramento rispetto ai dodici mesi precedenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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