Mancano meno di 24 ore all'inizio della semifinale tra Italia e Brasile nella Nations League di volley femminile 2026, in programma all'East Asian Games Dome di Macao sabato alle 10. Sarah Fahr ha dichiarato di immaginare una partita lunga e intensa, con un ruolo chiave della fase di muro e difesa. La squadra italiana si prepara a affrontare la sfida contro le campionesse in carica.

Mancano meno di 24 ore all’inizio di Italia-Brasile, prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026 in programma all’East Asian Games Dome di Macao sabato 25 luglio alle ore 10.00 (le 16.00 locali). Le azzurre inseguono il terzo titolo consecutivo nella VNL e riaffrontano la selezione verdeoro dopo la sconfitta dello scorso 7 giugno a Brasilia (in cui però la squadra del CT Julio Velasco non era al completo) che aveva messo fine all’incredibile striscia record di 39 successi consecutivi in match ufficiali. Sarah Fahr ha presentato così la sfida di domani tramite i canali ufficiali della Federvolley: “ Se penso a domani mi immagino una partita lunga e intensa contro un Brasile fortissimo che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sarah Fahr alla vigilia di Italia-Brasile: “Mi immagino una partita lunga e intensa, sarà cruciale la fase di muro-difesa”

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VNL Finals Femminili: Sarah Fahr presenta Italia-Brasile

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