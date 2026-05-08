Nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra Fiorentina e Genoa, l’allenatore ha annunciato che Messias non sarà disponibile a causa di un infortunio e che Norton-Cuffy non parteciperà alla partita. Ha anche spiegato che, se fosse stato un match decisivo per la salvezza, avrebbe deciso di far partire dall’inizio un altro giocatore. La sfida si terrà domenica pomeriggio allo stadio Artemio Franchi.

Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Juve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Runjaic in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari Udinese: «Davis verrà con noi insieme a Zemura e Bertola. Ecco chi non sarà a disposizione» Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Genoa: «Stagione finita per Messias, Norton-Cuffy non ci sarà. Se fosse una partita decisiva per la salvezza avrei fatto giocare Baldanzi dall’inizio»

Notizie correlate

Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino: «Partita importante contro una squadra forte. Norton-Cuffy? Un giocatore fortissimo. Su Baldanzi…»Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo.

Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Roma: «Saremo pronti a tutto, non so se Norton Cuffy e Otoa saranno convocati. Ecco come sta Baldanzi»Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Daniele De Rossi – Il video della conferenza; Fiorentina-Genoa, De Rossi al Franchi e il casting panchina: la salvezza passa anche dal futuro; Genoa, De Rossi: A Bergamo prova di maturità, non dobbiamo svaccare; Genoa KO: le voci di De Rossi e Vásquez Streaming | DAZN IT.

Fiorentina-Genoa, probabili formazioni e dove vederla: Vanoli senza Kean, De Rossi punta su ColomboFiorentina-Genoa domenica 10 maggio alle 15 al Franchi: le probabili formazioni di Vanoli e De Rossi per la 36ª giornata di Serie A. Arbitra Massimi ... lifestyleblog.it

Fiorentina-Genoa: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Fiorentina-Genoa in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 36^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Eurosport Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla Di Enrico Turcato Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Fiorentina (9N, 6P): 2-1 il 1° settembre 2019, con le reti di Cristián Zapata e Christian Ko facebook

Verso Fiorentina-Genoa: doppia seduta per Kean, decisione all'ultimo. Filtra ottimismo per Piccoli x.com