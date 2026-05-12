Il calciatore della Lazio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ha commentato l’eventualità di vedere i tifosi allo stadio, dicendo di aver immaginato da tempo come sarà la serata. Zaccagni ha descritto l’atmosfera come molto positiva, prevedendo che sarà una serata speciale con il supporto dei sostenitori della squadra.

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© Calcionews24.com - Zaccagni non ha dubbi: «Tifosi allo stadio? Mi immagino da un po’ come sarà domani. Sarà una bellissima serata con loro»

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