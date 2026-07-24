Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale italiana dopo il no di Guardiola contratto di 4 anni a 1,5 mln€ più bonus
Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Il contratto, della durata di quattro anni, prevede un compenso di 1,5 milioni di euro più bonus. La proposta è stata avanzata da Maldini e Leonardo, e Pirlo ha accettato l'incarico dopo il rifiuto di un altro allenatore.
L'ex allenatore della Juventus ha accettato la proposta di Maldini e Leonardo che gli hanno presentato un contratto di 4 anni a 1,5 milioni più bonus Andrea Pirlo è il nuovo ct della Nazionale italiana. L'ex allenatore della Juventus ha accettato la proposta di Maldini e Leonardo che gli hann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
NON CI CREDO! ANDREA PIRLO NUOVO ALLENATORE DELLA NAZIONALE ITALIANA! IL MIO PENSIERO!
Notizie e thread social correlati
Pirlo è in pole per diventare il nuovo ct della Nazionale italianaIl nome di Andrea Pirlo è in cima alla lista dei candidati per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.
Pep Guardiola rifiuta, non sarà Ct della Nazionale italiana: perché ha detto no. Verso la scelta tra Pirlo o ManciniPep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana.
Temi più discussi: Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro; Nessun modulo fisso, libertà sulla trequarti, possesso e riaggressione: Pirlo allena così; Pirlo nuovo ct della Nazionale? I pro e i contro di questa scelta; Pirlo e la Nazionale: la scelta enigmatica di un tecnico mai decollato.
Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale italiana: l’ex centrocampista di Juventus e Azzurri guiderà la ripartenza dell’Italia dopo mesi difficili. Per lui pronto un accordo fino al Mondiale del 2030, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo e riportare identità, gio x.com
Malagò, Maldini e Leonardo hanno deciso che sarà Andrea Pirlo il nuovo Ct della Nazionale, contratto fino al 2030. Ho molti dubbi su questa scelta, visto anche le esperienze di Pirlo come allenatore, ma come si dice in questi casi: spero di sbagliarmi. facebook
Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro Finalmente uno che dice le cose come stanno. reddit
Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della nazionale, c'è l'accordo: contratto di 4 anni, a 1,5 milioni circa più bonusAndrea Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale, contratto di 4 anni, a 1,5 milioni circa più bonus. L'annuncio arriva da Fabrizio ... msn.com
Pirlo nuovo ct dell'Italia: ecco la scelta di Malagò, Maldini e LeonardoNé Guardiola né Mancini, sarà Andrea Pirlo il prossimo ct dell'Italia. Malagò, Maldini e Leonardo hanno scelto dopo una lunga fase di valutazione durante la quale, per loro stessa ammissione, era fini ... corrieredellosport.it