Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Il contratto, della durata di quattro anni, prevede un compenso di 1,5 milioni di euro più bonus. La proposta è stata avanzata da Maldini e Leonardo, e Pirlo ha accettato l'incarico dopo il rifiuto di un altro allenatore.

L'ex allenatore della Juventus ha accettato la proposta di Maldini e Leonardo che gli hanno presentato un contratto di 4 anni a 1,5 milioni più bonus Andrea Pirlo è il nuovo ct della Nazionale italiana. L'ex allenatore della Juventus ha accettato la proposta di Maldini e Leonardo che gli hann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale italiana dopo il no di Guardiola, contratto di 4 anni a 1,5 mln€ più bonus

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NON CI CREDO! ANDREA PIRLO NUOVO ALLENATORE DELLA NAZIONALE ITALIANA! IL MIO PENSIERO!

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