Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della nazionale maschile di calcio. È stato raggiunto un accordo di quattro anni con un ingaggio di 1,5 milioni di euro. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, dopo che i dirigenti hanno preso la decisione definitiva. La scelta è stata fatta dopo il rifiuto di un altro allenatore di alto livello, con le parti che ora si preparano a formalizzare l’accordo.

Manca solo l’ufficialità, ma Malagò, Maldini e Leonardo hanno deciso: dopo il rifiuto di Pep Guardiola, sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Nazionale. Una scelta ormai definitiva, dopo l’intesa raggiunta nella mattinata di venerdì alla quale, secondo quanto scrive Repubblica, mancano solo i dettagli tecnici e burocratici, come ad esempio lo svincolo dallo United Fc, club emiratino del quale è attualmente il tecnico. L’ex allenatore di Juventus e Sampdoria e campione del mondo nel 2006 firmerà un contratto di quattro anni, che lo porterà idealmente fino al Mondiale del 2030, a 1,5 milioni di euro, una cifra molto più contenuta rispetto a quella della quale si è parlato nei giorni scorsi riguardo a un possibile ingaggio di Guardiola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pirlo è il nuovo allenatore della Nazionale: per lui un contratto di 4 anni a 1,5 milioni

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ANDREA PIRLO sarà il nuovo CT dellITALIA: pronto contratto fino al 2030

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