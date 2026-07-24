Sapienza cambiano gli accessi alla città universitaria | quando chiudono i varchi

Durante il mese di agosto, gli accessi alla Città universitaria della Sapienza subiranno modifiche negli orari di apertura dei varchi. L’ateneo ha diffuso un calendario aggiornato, evidenziando che le variazioni saranno più significative nelle settimane centrali del mese. I varchi chiuderanno e apriranno in orari diversi rispetto al normale, senza indicare specifici orari di chiusura o apertura. La modifica riguarda principalmente il periodo tra metà e fine agosto.

Roma, 24 luglio 2026 – Cambiano gli orari di apertura dei varchi della Città universitaria della Sapienza durante il mese di agosto. L’Ateneo ha comunicato il calendario degli accessi, con variazioni concentrate soprattutto nelle settimane centrali del mese. La giornata da segnare è quella di sabato 15 agosto 2026, quando tutti i varchi della Città universitaria resteranno chiusi. Negli altri giorni, alcuni accessi manterranno gli orari ordinari, mentre altri saranno aperti soltanto in determinati periodi e con una fascia oraria ridotta. Sapienza, tutti i varchi chiusi il 15 agosto. In occasione di Ferragosto, il 15 agosto, non sarà possibile accedere alla Città universitaria attraverso nessuno dei varchi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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