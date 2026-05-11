Papa Leone XIV alla Sapienza | programma accessi e regole per la visita pastorale

Il papa Leone XIV visiterà la Sapienza Università di Roma giovedì 14 maggio 2026. La visita prevede un programma che comprende discorsi e incontri con studenti e docenti. L'accesso all'università sarà regolato e ci saranno delle regole da seguire per chi parteciperà all'evento. La presenza del pontefice sarà annunciata ufficialmente e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.

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Roma, 11 maggio 2026 – Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma giovedì 14 maggio 2026. L’arrivo del Santo Padre è previsto alle 10.20 presso la Cappella universitaria “Divina Sapienza”, dove si fermerà per un breve momento di preghiera e per un saluto ai presenti. Dopo la prima tappa nella Cappella, il Pontefice si sposterà verso il piazzale centrale della Città universitaria, entrando al Rettorato dalla scalinata monumentale. Alle 11.30, in Aula Magna, terrà un discorso rivolto alla comunità della Sapienza. Prima del rientro in Vaticano, Papa Leone XIV si affaccerà nuovamente sulla scalinata per un saluto ai presenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dopo Ratzinger ora ci riprova Papa Leone XIV: visita pastorale a La Sapienza a Roma il 14 maggioOra è ufficiale: giovedì 14 maggio Papa Leone XIV farà una visita pastorale all’Università di Roma Sapienza. Papa Leone XIV alla Sapienza di Roma: il programma della visita del 14 maggioUn evento spirituale molto atteso si terrà la prossima settimana in una delle sedi più importanti della cultura italiana. Argomenti più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Gli auguri della Presidenza CEI a Papa Leone XIV. Nel primo anniversario di pontificato Papa Leone XIV è venuto in visita pastorale a Napoli, recandosi al Duomo e in Piazza del Plebiscito: il reportage fra l'arrivo, la festa e la benedizione alla città. Guarda il reportage x.com JD Vance sulle critiche di Papa Leone XIV riguardo alla guerra in Iran: Penso che sia importante nello stesso modo in cui è importante per il vice presidente degli Stati Uniti essere cauto quando parlo di questioni di politica pubblica. Penso sia molto important reddit Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it