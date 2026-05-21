È stata annunciata un’ampliamento della zona a traffico limitato (Ztl) nel centro storico, con l’aggiunta di nuovi varchi elettronici anche in uscita. La modifica prevede anche una revisione generale delle aree di sosta e dei sistemi di accesso, con l’obiettivo di ridurre il caos legato alla sosta e ai veicoli che circolano nel cuore della città. Le nuove disposizioni entreranno in vigore progressivamente, coinvolgendo diverse zone della zona storica.

Un’estensione progressiva della Ztl, nuovi varchi elettronici anche in uscita e una revisione complessiva del sistema dei parcheggi per frenare il caos della sosta nel centro storico. Sono queste alcune delle linee guida contenute nel nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile adottato dalla giunta comunale di Ascoli, documento che traccia le possibili strategie future per la viabilità cittadina e che ora dovrà passare all’esame del consiglio comunale. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il traffico nelle aree più congestionate del centro, migliorare i controlli e rendere più ordinata la gestione degli spazi destinati alle auto. Un intervento che punta anche a contrastare il fenomeno della sosta irregolare, ormai diffuso in molte zone della città, soprattutto nelle ore di punta e durante il fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ztl più ampia e nuovi varchi. Così cambiano sosta e accessi

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