Mercoledì sera, numerose persone si sono radunate sui lidi per assistere allo spettacolo pirotecnico in onore di Sant’Apollinare. Fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo con luci e colori, accompagnati da coreografie di luci che si sono diffuse sopra l’acqua. L’evento ha attirato molti spettatori, che hanno osservato le esplosioni luminose riflettersi sulle onde. La serata ha concluso le celebrazioni in vista della festa del patrono.

Luci, colori e coreografie in cielo. Mercoledì sera in tantissimi sono accorsi sui lidi per ammirare lo spettacolo pirotecnico alla vigilia del santo patrono di Ravenna Sant’Apolinnare. Chi in riva al mare chi sulle dighe foranee e chi al bacino pescherecci: famiglie, giovani e anziani, ravennati e turisti hanno osservato lo spettacolo a testa in su. E in tanti, poi, hanno fatto festa in riva al mare grazie alla serata in deroga che consentiva agli stabilimenti di restare aperti fino alle 3 del mattino. Per i fedeli, invece, l’appuntamento imperdibile è stato il tradizionale pellegrinaggio a Sant’Apollinare in Classe. Mercoledì al tramonto,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sant’Apollinare. L’incanto dei fuochi alla vigilia del patrono. Tutti sui lidi per vederli

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