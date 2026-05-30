La multa alla famiglia rom davanti alla chiesa di Sant’Apollinare in Classe è stata annullata. La polizia aveva multato per aver montato un’amaca, lasciato giochi da bambino a terra e steso un telo ad asciugare sul parabrezza. La famiglia aveva dichiarato che si trattava di una sosta di poche ore, non di un campeggio. La decisione di annullare le multe è stata comunicata dopo aver verificato le condizioni sul posto.

Ravenna, 30 maggio 2026 – C’erano un’amaca, alcuni giochi da bambino a terra e un telo steso ad asciugare sul parabrezza. Tuttavia “non è configurabile la condotta di campeggio ma quella di semplice sosta”. Il giudice di pace Anna Maria Venturelli ha accolto il ricorso di una famiglia di etnia rom annullando entrambi i verbali (da 114 e da 164 euro) staccati dalla polizia locale la sera del 30 luglio 2021 nel piazzale Ravaioli a Classe, di fronte alla basilica di Sant’Apollinare. L’avvocato Andrea Maestri, autore del ricorso, ha già anticipato di avere altre cause analoghe per verbali di giugno di quell’anno davanti ad altro giudice di pace.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annullate le multe alla famiglia rom davanti a Sant’Apollinare in Classe: “Poche ore è sosta, non campeggio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Boue et dégustation de mygales | EP12 Complet | Koh Lanta 2026 Reliques du Destin

Notizie e thread social correlati

Multe a tappeto davanti a forno e supermercato: i vigili intervengono sulla sosta selvaggiaI vigili urbani sono intervenuti ieri mattina a Borgo Rodi e al Pincio, nelle vicinanze di un nuovo forno e di un supermercato, per multare i veicoli...

Napoli, poche ore e si chiude l’affare: club al lavoro per l’argentino classe 2002!Il Napoli sta cercando di completare l’acquisto di un calciatore argentino nato nel 2002, attualmente tesserato dal Boca Juniors.