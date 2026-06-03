Fuochi d' artificio per Sant’Apollinare | si rinnova lo spettacolo pirotecnico per il patrono di Ravenna

Notizia in breve

Mercoledì 22 luglio le spiagge di Ravenna si sono accese con uno spettacolo di fuochi d'artificio per celebrare Sant’Apollinare, patrono della città. La manifestazione ha coinvolto tutta la costa ravennate, con luci e colori che hanno illuminato il cielo notturno. L’evento, che si ripete anche nell’estate 2026, ha portato un grande spettacolo pirotecnico, visibile lungo tutta la spiaggia.