Fuochi d' artificio per Sant’Apollinare | si rinnova lo spettacolo pirotecnico per il patrono di Ravenna
Mercoledì 22 luglio le spiagge di Ravenna si sono accese con uno spettacolo di fuochi d'artificio per celebrare Sant’Apollinare, patrono della città. La manifestazione ha coinvolto tutta la costa ravennate, con luci e colori che hanno illuminato il cielo notturno. L’evento, che si ripete anche nell’estate 2026, ha portato un grande spettacolo pirotecnico, visibile lungo tutta la spiaggia.
Anche nell'estate 2026 torna la magia dei fuochi d'artificio per celebrare il patrono di Ravenna. Mercoledì 22 luglio le spiagge si illuminano per Sant'Apollinare con un grande spettacolo pirotecnico esteso su tutta la costa ravennate. Un’occasione speciale, alla vigilia del giorno festivo, ma. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
Il cielo sopra Verbania si illumina: torna lo spettacolo dei fuochi d'artificio per San VittoreVenerdì 8 maggio alle 22, sul lungolago di Intra, si terrà uno spettacolo di fuochi d'artificio in occasione della Festa patronale di San Vittore.
Festa Inter, a San Siro spettacolo di fuochi d'artificioDurante la partita allo stadio, i tifosi interisti hanno assistito a uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato la serata.