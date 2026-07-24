Santa Marinella Manuelli nomina i nuovi delegati | tutti i nomi e gli incarichi
Il sindaco di Santa Marinella ha annunciato l’insediamento di sette nuovi delegati, ognuno con specifici incarichi. Tra le funzioni affidate ci sono il lavoro, la viabilità, le farmacie comunali, i siti archeologici, le pari opportunità, i rapporti con Santa Severa Nord e la comunicazione istituzionale. I nominativi dei delegati sono stati comunicati ufficialmente e i loro ruoli sono stati definiti dall’amministrazione comunale.
Santa Marinella, 24 luglio 2026 – Sette nuovi delegati entrano nella squadra amministrativa del Comune di Santa Marinella. Il sindaco Alessio Manuelli ha assegnato incarichi su lavoro, viabilità, farmacie comunali, siti archeologici, pari opportunità, rapporti con Santa Severa Nord e comunicazione istituzionale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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