Sanità gli addii e i nuovi incarichi dall' ospedale Pascale al Cardarelli | ecco tutti i nomi

Da ilmattino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alcune figure chiave della sanità hanno cambiato incarico tra l’ospedale Pascale e il Cardarelli. Sono stati annunciati nuovi nomi e partenze, con ruoli che vanno dalla ricerca clinica alla gestione ospedaliera. La rotazione coinvolge professionisti di diversi settori, senza specificare dettagli sui singoli. Questa settimana si apre con una rubrica dedicata a medici, professori e scienziati che assumono o lasciano incarichi nel settore sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parte con questo numero dell'inserto Salute&Benessere una nuova rubrica dedicata a uomini e donne del mondo della sanità: medici, professori, scienziati che assumono o lasciano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

sanit224 gli addii e i nuovi incarichi dall ospedale pascale al cardarelli ecco tutti i nomi
© Ilmattino.it - Sanità, gli addii e i nuovi incarichi dall'ospedale Pascale al Cardarelli: ecco tutti i nomi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cambio della guardia alla Questura: ecco tutti i nuovi incarichiOggi si è svolto il cambio della guardia alla Questura, con l’insediamento di un nuovo responsabile alla guida della Squadra Mobile.

Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati, mercoledì al Cardarelli di Napoli il capo della Protezione civile Ciciliano ed esperti di sanità dall'Europa e dall'ItaliaMercoledì 20 maggio, al Cardarelli di Napoli, si svolgerà un incontro dedicato alle emergenze con numerosi pazienti ustionati di grandi dimensioni.

Temi più discussi: Addio al dottor Pier Eugenio Nebiolo protagonista della sanità valdostana; Sanità e scuola in lutto, addio alla professoressa Rita Biancifiori: colonna degli istituti di Pordenone e Sacile; Si è spenta Mariella Mularoni: l’addio commosso di San Marino; Addio a Guido Moradei, il cordoglio del presidente Giani.

sanità gli addii eSanità, gli addi e i nuovi incarichi dall'ospedale Pascale al Cardarelli: ecco tutti i nomiParte con questo numero dell'inserto Salute&Benessere una nuova rubrica dedicata a uomini e donne del mondo della sanità: medici, professori, scienziati che assumono o ... ilmattino.it

L'Ai e la sanità nel nuovo libro di Alessio D'Amato: Un cambiamento che ci obbliga a ripensare profondamente il significato stesso del prendersi cura delle personeDalla diagnostica avanzata al supporto nelle decisioni cliniche, dalla medicina personalizzata alla genomica, fino alla robotica chirurgica, alla telemedicina e al monitoraggio remoto dei pazienti: le ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web