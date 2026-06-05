Sanità gli addii e i nuovi incarichi dall' ospedale Pascale al Cardarelli | ecco tutti i nomi

Notizia in breve

Alcune figure chiave della sanità hanno cambiato incarico tra l’ospedale Pascale e il Cardarelli. Sono stati annunciati nuovi nomi e partenze, con ruoli che vanno dalla ricerca clinica alla gestione ospedaliera. La rotazione coinvolge professionisti di diversi settori, senza specificare dettagli sui singoli. Questa settimana si apre con una rubrica dedicata a medici, professori e scienziati che assumono o lasciano incarichi nel settore sanitario.