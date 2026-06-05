Ballottaggio Santa Marinella 2026 quando e come si vota | sfida tra Gasparri e Manuelli

Santa Marinella, 5 giugno 2026 – Santa Marinella torna al voto per il ballottaggio delle elezioni comunali 2026. Dopo il primo turno del 24 e 25 maggio, nessuno dei candidati sindaco ha superato il 50% dei voti. La sfida decisiva sarà quindi tra Damiano Gasparri e Alessio Manuelli, i due candidati più votati. Quando si vota per il ballottaggio a Santa Marinella. Il ballottaggio si terrà domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno 2026. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio, che deciderà il nome del nuovo sindaco di Santa Marinella. Si vota nei comuni con più di 15mila abitanti in cui nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta al primo turno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Santa Marinella, elezioni comunali: ballottaggio tra Gasparri e Manuelli - Canale 10

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