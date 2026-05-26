Torna a Castiglion Fibocchi il Consiglio Comunale aperto
Il Consiglio Comunale aperto si terrà di nuovo a Castiglion Fibocchi giovedì 28 maggio alle 18:00 nella Sala del Giglio in via Marconi 1. La riunione è stata convocata per discutere questioni pubbliche e coinvolge la partecipazione della comunità locale. La seduta si svolgerà in forma aperta, consentendo la presenza di cittadini e rappresentanti. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo ai temi all’ordine del giorno.
Arezzo, 26 maggio 2026 – Torna a Castiglion Fibocchi il Consiglio Comunale aperto. E ’ stato convocato per giovedì 28 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Sala del Giglio Via Marconi 1 Castiglion Fibocchi. In occasione del progett o Giornata dell’Europa 2026 II edizione ecco l’evento “per me l’Europa è.” al quale parteciperanno gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Castiglion Fibocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Pro Loco Castiglion Fibocchi Il Palazzo Comunale di Castiglion Fibocchi coronato da una merlatura guelfa e protetto dalla sua robusta torre con l’orologio. (foto Paolo Pierantini) facebook
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