torna a castiglion fibocchi il consiglio comunale aperto

Notizia in breve

Il Consiglio Comunale aperto si terrà di nuovo a Castiglion Fibocchi giovedì 28 maggio alle 18:00 nella Sala del Giglio in via Marconi 1. La riunione è stata convocata per discutere questioni pubbliche e coinvolge la partecipazione della comunità locale. La seduta si svolgerà in forma aperta, consentendo la presenza di cittadini e rappresentanti. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo ai temi all’ordine del giorno.