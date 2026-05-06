Sala Pietro Battaglia torna a riunirsi il Consiglio comunale
Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si riunirà nuovamente il 8 maggio alle 8 del mattino nella sala Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. La convocazione avviene in modalità ordinaria e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario delle attività dell’ente locale. La seduta si svolgerà presso la sala consiliare, situata all’interno del palazzo che ospita gli uffici comunali.
La seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocata, in sessione ordinaria, per il prossimo 8 maggio, alle ore 8, presso la sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione vada deserta per mancanza del numero legale, la seconda.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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