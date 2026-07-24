Sanita’ | presidente Municipio Roma III bene inaugurazione Casa comunita’ Bufalotta

Oggi è stata inaugurata una nuova Casa di Comunità in via Paolo Monelli 28, nel Municipio Roma III. La struttura, gestita dalla ASL Roma 1, offre servizi sanitari moderni e accessibili ai residenti di Talenti e Bufalotta. La riapertura rappresenta un presidio sanitario rinnovato, progettato per rispondere alle esigenze di salute del territorio. La cerimonia di apertura è stata confermata dal presidente del Municipio.

Oggi si segna un momento significativo per il Municipio Roma III e per le aree di Talenti e Bufalotta. Con l’apertura della nuova Casa di Comunità della Asl Roma 1, situata in via Paolo Monelli 28, restituiamo ai cittadini un presidio sanitario moderno, accessibile e in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute del territorio. Le Dichiarazioni del Presidente del Municipio. Queste sono le parole del presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, che ha dichiarato in una nota: “Questo risultato – aggiunge – nasce da un lavoro condiviso tra Roma Capitale, il Municipio Roma III e la Asl Roma 1. Come Municipio, abbiamo promosso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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