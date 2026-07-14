Roma | Bonafoni Pd solidarieta’ presidente Municipio III

A Roma, sono state trovate scritte intimidatorie sulla sede del Municipio III, rivolte contro il presidente del municipio. Bonafoni del Pd ha espresso solidarietà al presidente Marchionne, definendo il gesto grave e da condannare senza riserve. La polizia sta indagando per chiarire i responsabili di queste scritte.

“Le scritte intimidatorie comparse sulla sede del Municipio III contro il presidente Paolo Marchionne sono un gesto grave che va condannato senza ambiguità. A Paolo va la mia solidarietà personale e istituzionale”. Lo dichiara Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo. La Condanna delle Intimidazioni. “Chi ricopre un incarico pubblico deve poter svolgere il proprio lavoro senza essere bersaglio di intimidazioni. Le decisioni delle istituzioni possono essere contestate, anche con durezza, ma c’è un confine che non va oltrepassato: quando il conflitto smette di misurarsi sulle idee e prende di mira le persone, hanno già perso tutti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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