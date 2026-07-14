Il presidente del Municipio Roma III ha ricevuto una scritta intimidatoria all’esterno della sede in Piazza Sempione. La vicinanza e solidarietà sono state espresse da altri rappresentanti istituzionali.

Una forte espressione di vicinanza e solidarietà è stata manifestata nei confronti di Paolo Marchionne, presidente del Municipio Roma III, che è stato recentemente oggetto di una scritta intimidatoria apparsa all’esterno della sede municipale di Piazza Sempione. La presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha rilasciato una nota in cui condanna fermamente questo atto, sottolineando che si tratta di un gesto che mira a colpire un rappresentante delle istituzioni. Condanna dell’Atto Intimidatorio. Celli ha dichiarato: “Un atto che condanniamo con fermezza, perché mira a colpire un rappresentante delle istituzioni. Nessun gesto di questo tipo può fermare la vita democratica né il confronto civile della nostra città”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Roma: Celli, vicinanza e solidarieta’ a presidente Municipio III per scritta intimidatoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo: presidente Municipio Roma III, nessun ferito grave dopo tromba d’ariaUna tromba d’aria ha interessato oggi il Municipio Roma III, colpendo i quartieri di Prato Fiscali, Conca d’Oro e Tufello.

Roma: il Psi inaugura la sede “Giacomo Matteotti” nel III MunicipioIl Partito Socialista Italiano aprirà mercoledì 3 giugno alle 18:30 una nuova sede nel III Municipio di Roma, intitolata a Giacomo Matteotti.

Argomenti più discussi: On. Svetlana Celli: approvata la mozione per istituire la Casa delle Culture Democratiche e Costituzionali; Roma-On.Svetlana Celli: Assemblea Capitolina approva intitolazione strada a Elena Luzzatto.

Roma: Foschi (Pd), solidarietà a Marchionne per scritta minacciosa, non sarà intimiditoTutta la nostra solidarietà al presidente Paolo Marchionne. Questa scritta di minacce è apparsa all'ingresso del Municipio. Paolo, ... agenzianova.com

Roma: Celli, vicinanza e solidarietà a presidente Municipio III per scritta intimidatoriaVicinanza e solidarietà a Paolo Marchionne, presidente del Municipio Roma III, bersaglio di una scritta intimidatoria comparsa ... agenzianova.com