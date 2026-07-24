Dal 21 settembre entreranno in vigore le nuove tariffe per visite ed esami approvate dalla Conferenza Stato-Regioni. Il decreto ministeriale modifica i costi relativi alla specialistica ambulatoriale e all’assistenza protesica, aggiornando le tariffe precedenti. Le variazioni riguardano specificamente i prezzi delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e delle protesi, con l’obiettivo di adeguare i costi alle nuove esigenze del settore. Nessun dettaglio sui valori specifici delle tariffe è stato ancora reso noto.

La Conferenza Stato-Regioni ha siglato l’accordo sul nuovo decreto ministeriale che revisiona i costi per la specialistica ambulatoriale e per l’assistenza protesica. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 21 settembre 2026. La data è stata individuata di comune accordo con le Regioni per garantire una transizione ordinata, senza vuoti normativi. L’intervento normativo riguarda 448 prestazion i di tipo specialistico e 222 codici identificativi relativi alle agevolazione rispetto ai dispositivi protesici. I cambiamenti ci sono stati, e al rialzo, per adeguare i rimborsi ai reali costi sostenuti dalle strutture e sbloccare definitivamente le prestazioni previste dai nuovi Livelli essenziali di assistenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sanità, dal 21 settembre le nuove tariffe per visite ed esami: cosa cambia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Liste d’attesa nella sanità, le regioni migliori e peggiori per visite ed esamiLe liste d’attesa per visite ed esami in Italia variano significativamente tra le regioni.

Liste d’attesa, svolta nella sanità: 1,6 milioni di visite ed esami rapidiSono state completate 1,6 milioni di visite ed esami in modo rapido nel sistema sanitario nazionale.

Temi più discussi: Sanità, da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami; Lea. C'è l’ok della Stato-Regioni al nuovo decreto con le tariffe per specialistica ambulatoriale e protesica. Impatto da 210 milioni di euro; Tariffe prestazioni specialistiche, l’ok dalle Regioni per la revisione dal 21 settembre; Qualcosa si muove nella debole struttura della Sanità del Sulcis Iglesiente, ieri la Conferenza socio sanitaria ha incontrato il DG Paolo Cannas.

Il 21 settembre 2026 entreranno in vigore le nuove tariffe massime delle prestazioni sanitarie individuate dal ministero della Salute e condivise dalle Regioni. Grazie all'intesa sancita oggi in Conferenza Stato-Regioni, infatti, il cosiddetto Dm Tariffe introduce x.com

Sanità, dal 21 settembre arrivano le nuove tariffe per visite, esami e protesi: cosa cambia per i cittadini e il SSNLe nuove tariffe del servizio sanitario nazionale porteranno rimborso aggiornato per 448 prestazioni dal 21 settembre. ok-salute.it

Sanità, da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esamiAggiornati i rimborsi di oltre 600 tra prestazioni specialistiche e cure protesiche. Fondi alle Case di comunità per le apparecchiature ... ilsole24ore.com