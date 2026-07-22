Le liste d’attesa per visite ed esami in Italia variano significativamente tra le regioni. Alcune mostrano tempi più brevi, altre più lunghi, evidenziando disparità sul territorio. Nonostante segnali di miglioramento, persistono criticità per alcune prestazioni, con tempi di attesa che superano i limiti raccomandati. La differenza tra le aree più veloci e le più lente è ancora evidente, influenzando l’accesso alle cure.

Le liste d’attesa nella sanità italiana mostrano segnali di miglioramento, anche se restano differenze rilevanti tra le Regioni e criticità per alcune prestazioni. È quanto emerge dal bollettino di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sull’andamento dei tempi di attesa per visite mediche ed esami diagnostici. Nel primo semestre del 2026, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di prestazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato indica un aumento della capacità del Servizio sanitario di rispondere alle richieste dei cittadini, anche grazie al monitoraggio introdotto con la nuova piattaforma nazionale sulle liste d’attesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Liste d’attesa nella sanità, le regioni migliori e peggiori per visite ed esami

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