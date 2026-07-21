Sono state completate 1,6 milioni di visite ed esami in modo rapido nel sistema sanitario nazionale. Sebbene ci siano segnali di miglioramento, i tempi di attesa per molte prestazioni mediche rimangono ancora elevati. La riduzione dei tempi di attesa continua a rappresentare un obiettivo ancora distante, nonostante i primi risultati ottenuti.

Arrivano segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa del Servizio sanitario nazionale, anche se il percorso verso una riduzione significativa dei tempi resta ancora lungo. Il primo monitoraggio trimestrale pubblicato da Agenas evidenzia infatti un aumento delle visite specialistiche e degli esami diagnostici eseguiti entro le scadenze indicate dal medico prescrittore. Nel corso dei primi sei mesi del 2026 sono state assicurate oltre 1,6 milioni di prestazioni in più nei tempi previsti rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato favorito dall'incremento dell'offerta sanitaria e da una migliore organizzazione dei servizi regionali, che ha consentito di rispondere a un numero crescente di richieste dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Liste d’attesa, svolta nella sanità: 1,6 milioni di visite ed esami rapidi

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