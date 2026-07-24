L’autopsia sul corpo di un uomo di 42 anni, deceduto dopo un fermo da parte di due agenti, ha evidenziato sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Questi elementi sollevano nuovi interrogativi sulla causa della morte. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso o sui possibili traumi. Le indagini proseguono per chiarire le modalità e le eventuali responsabilità.

Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall’autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita oppure sia sopravvenuto "post mortem" per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all’eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o ad una eccessiva compressione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Morte di Abderrahim Fakir, l'autopsia apre nuovi interrogativi: morto con i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento

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Quell'immagine che non cambierà sulla morte di Abderrahim Fakir

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