San Siro riabbraccia l’Italia | a novembre la supersfida contro la Francia in Nations League
Il 12 novembre si terrà a San Siro una partita di Nations League tra Italia e Francia. Il match è programmato per le 20 e segnerà il ritorno della squadra italiana allo stadio dopo la sconfitta contro la Norvegia. La partita si giocherà all’interno del calendario ufficiale della competizione europea.
Inter News 24 L’Italia tornerà a giocare a San Siro dalla sconfitta contro la Norvegia. Il 12 settembre arriva la Francia in Nations League. Sarà lo Stadio «Giuseppe Meazza» di Milano a ospitare, giovedì 12 novembre con fischio d’inizio alle ore 20.45, Italia-Francia, penultimo appuntamento del Gruppo 1 della Lega A della Nations League. Definita così anche l’ultima sede di gara del girone degli azzurri, che faranno il loro esordio nella quinta edizione del torneo venerdì 25 settembre contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, per poi affrontare lunedì 28 settembre la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. L’Italia — che venerdì 2... 🔗 Leggi su Internews24.com
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