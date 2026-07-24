nations league il 12 novembre italia francia a san siro

Il 12 novembre alle 20.45 si giocherà Italia-Francia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà l’ultima in programma per la Nazionale nel Gruppo 1 della Lega A della Uefa Nations League.

Sarà lo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano ad ospitare giovedì 12 novembre (ore 20.45) Italia-Francia, penultimo incontro della Nazionale nel Gruppo 1 della Lega A della Uefa Nations League. Lo rende noto la Figc. Definita così anche l'ultima sede di gara del girone degli Azzurri, che faranno il loro esordio nella quinta edizione del torneo venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma per poi affrontare lunedì 28 settembre la Turchia all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. L'Italia - che venerdì 2 ottobre farà visita ai Bleus allo Stade de France di Saint-Denis - chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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