Nations League Italia-Francia il 12 novembre a San Siro | definito il calendario degli Azzurri

Da sportface.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Italia e Francia si giocherà il 12 novembre alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La Nazionale inizierà il proprio cammino nella Lega A il 25 settembre contro il Belgio, all’Olimpico di Roma.

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La Nazionale affronterà i Bleus alle 20.45 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il cammino nel Gruppo 1 della Lega A inizierà il 25 settembre contro il Belgio all’Olimpico di Roma. Sarà lo stadio Giuseppe Meazza di Milano a ospitare Italia-Francia, penultimo incontro degli Azzurri nel Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League 202627. La sfida contro i Bleus si giocherà giovedì 12 novembre con calcio d’inizio alle ore 20.45. Con l’individuazione di San Siro è stata definita anche l’ultima sede ancora mancante nel calendario della Nazionale per la fase a gironi. Il percorso dell’Italia nella quinta edizione della Nations League comincerà venerdì 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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