Sabato 1° agosto, alle 21, si svolge a San Lorenzo Maggiore la prima edizione del Premio Nazionale Limata in Piazza Antinora. La serata vede come ospite Carmen Russo, nota figura dello spettacolo italiano, che sarà intervistata dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo. La manifestazione è dedicata alla premiazione e alla celebrazione di personalità legate al mondo culturale e artistico.

La prima edizione si svolgerà sabato 1° agosto, a partire dalle ore 21.00, in Piazza Antinora, a San Lorenzo Maggiore. Protagonista della serata sarà Carmen Russo, una delle personalità più popolari e amate dello spettacolo italiano, che sarà intervistata dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo. Attraverso il racconto della sua lunga carriera, della vita privata, dei successi, dei sacrifici e dei momenti più significativi del suo percorso umano e professionale, l’incontro offrirà al pubblico l’occasione di conoscere anche gli aspetti meno noti della sua storia. Nel corso della manifestazione, Carmen Russo riceverà il Premio Nazionale Limata, realizzato appositamente da un artigiano di San Lorenzo Maggiore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Lorenzo Maggiore, nasce il Premio Nazionale Limata: Carmen Russo ospite della prima edizione

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