San Lorenzo Maggiore celebra la ‘Mbanata due giorni dedicati al piatto simbolo della tradizione

Da fremondoweb.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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San Lorenzo Maggiore dedica due giorni alla ‘Mbanata, il piatto tradizionale che rappresenta la comunità. Durante la manifestazione, vengono preparate diverse varianti della ricetta, con ingredienti locali e metodi tradizionali. Le strade del centro storico si riempiono di bancarelle e tavoli all'aperto, dove si degustano porzioni di questa specialità. La festa coinvolge residenti e visitatori, che condividono il momento di festa e tradizione.

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Ci sono ricette che si tramandano. E poi ci sono ricette che diventano il simbolo di una comunità. La ‘Mbanata è una di queste. Più di un semplice piatto, è un patrimonio culturale che racconta la storia di San Lorenzo Maggiore, il legame con la terra, la sapienza della civiltà contadina e la capacità di trasformare ingredienti semplici in una ricetta unica, custodita e tramandata di generazione in generazione. La ‘Mbanata rappresenta l’anima della cucina laurentina. Nata nelle case contadine, quando ciò che la terra offriva diventava occasione di condivisione e sostentamento, questa ricetta conserva ancora oggi tutta la sua autenticità.... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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