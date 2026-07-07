San Lorenzo Maggiore celebra la ‘Mbanata due giorni dedicati al piatto simbolo della tradizione
San Lorenzo Maggiore dedica due giorni alla ‘Mbanata, il piatto tradizionale che rappresenta la comunità. Durante la manifestazione, vengono preparate diverse varianti della ricetta, con ingredienti locali e metodi tradizionali. Le strade del centro storico si riempiono di bancarelle e tavoli all'aperto, dove si degustano porzioni di questa specialità. La festa coinvolge residenti e visitatori, che condividono il momento di festa e tradizione.
Ci sono ricette che si tramandano. E poi ci sono ricette che diventano il simbolo di una comunità. La ‘Mbanata è una di queste. Più di un semplice piatto, è un patrimonio culturale che racconta la storia di San Lorenzo Maggiore, il legame con la terra, la sapienza della civiltà contadina e la capacità di trasformare ingredienti semplici in una ricetta unica, custodita e tramandata di generazione in generazione. La ‘Mbanata rappresenta l’anima della cucina laurentina. Nata nelle case contadine, quando ciò che la terra offriva diventava occasione di condivisione e sostentamento, questa ricetta conserva ancora oggi tutta la sua autenticità.... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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