A Ravenna la prima edizione del premio nazionale Donne Mare | un riconoscimento per le imprenditrici della blue economy
Nell’ambito del titolo di Capitale italiana del Mare 2026, conferito a Ravenna lo scorso 4 marzo dal Ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, l’Amministrazione ha scelto di istituire il premio nazionale DonneMare, una chiamata a livello nazionale per la raccolta di percorsi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
SPECTREMAN alla CORRIDA di Mercoledì 20-11-2024 con AMADEUS e Maestro LEONARDO DE AMICIS - WIDE MEME
Sullo stesso argomento
“Il mare inizia dalla montagna”: Ancona celebra la blue economy con Tipicità in Blu 2026ANCONA – Sarà il tema “Il mare inizia dalla montagna” a guidare la tredicesima edizione di Tipicità in Blu, il festival dedicato alla blue economy in...
In memoria di Giulia Coloru. Istituito un premio speciale per le donne imprenditriciLa città non dimentica Giulia Coloru, la giovane imprenditrice e titolare della centralissima profumeria Astrale, scomparsa a soli 38 anni lo scorso...
Prima avvocata di Ravenna, oggi è in pensione; martedì l’incontro al Salone dei Mosaici alle 18.30 Negli ultimi 30 anni gli interventi dei tribunali e della Consulta hanno anticipato molte riforme . - Facebook facebook
Un premio per valorizzare le donne della Blue Economy: Sul territorio sono solo il 3%, ma la partecipazione è in crescitaPrima edizione per DonnaMare, il riconoscimento nazionale voluto dall'Amministrazione dedicato ai percorsi professionali femminili ... ravennaedintorni.it
Proudballs (@Nicolafrascati) / Posts / X x.com