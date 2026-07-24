San Lorenzo 2026 a Fiumicino | dove vedere le stelle cadenti con i telescopi
Il Gruppo Astrofili Palidoro organizza un evento a Fiumicino il 24 luglio 2026 per osservare le stelle cadenti di San Lorenzo 2026. Durante la serata, saranno disponibili telescopi per ammirare le meteore e il cielo estivo. L’appuntamento è rivolto a tutti, da appassionati a famiglie, che potranno scoprire i dettagli dell’Universo sotto un cielo stellato.
Fiumicino, 24 luglio 2026 – Torna la grande magia del cielo estivo con il Gruppo Astrofili Palidoro, pronto ad accompagnare appassionati, famiglie e curiosi alla scoperta dei segreti dell’Universo. Per il mese di agosto 2026, l’associazione ha organizzato due appuntamenti speciali che uniscono la divulgazione scientifica, la valorizzazione del territorio e la convivialità. Si comincia sabato 8 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, con l’evento “Stelle in Fattoria”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici in Fattoria APS presso la Fattoria Rinaldi (Via della Cadutella 154, Fiumicino). Una serata interamente dedicata... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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