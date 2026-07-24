San Lorenzo 2026 a Fiumicino | dove vedere le stelle cadenti con i telescopi

Notizia in breve

Il Gruppo Astrofili Palidoro organizza un evento a Fiumicino il 24 luglio 2026 per osservare le stelle cadenti di San Lorenzo 2026. Durante la serata, saranno disponibili telescopi per ammirare le meteore e il cielo estivo. L’appuntamento è rivolto a tutti, da appassionati a famiglie, che potranno scoprire i dettagli dell’Universo sotto un cielo stellato.