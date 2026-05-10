Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma di ballo che da anni tiene compagnia agli spettatori. La serata ha visto l’esibizione di diversi concorrenti, con esibizioni di vari stili di danza. Per chi si fosse perso la puntata, sono disponibili repliche in streaming e su alcune emittenti televisive. La trasmissione continuerà ogni settimana con nuove performance e interventi dei giudici.

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Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI