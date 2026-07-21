Roma guarda le stelle telescopi gratis | ecco dove e quando

Fino al 22 luglio, presso la scuola Fratelli Bandiera in Piazza R. Di Sicilia nel Municipio II, si svolge “La Terrazza delle Stelle”. L’evento offre osservazioni del cielo con telescopi gratuiti sulla Terrazza “Alberto Manzi”. È dedicato alla divulgazione scientifica e permette ai visitatori di guardare le stelle. La manifestazione si tiene tutti i giorni durante questo periodo.

Roma, 21 luglio 2026 – Fino al 22 luglio 2026, la Terrazza “Alberto Manzi”, presso la scuola Fratelli Bandiera in Piazza R. Di Sicilia nel Municipio II, ospita “ La Terrazza delle Stelle ”, un’iniziativa dedicata alla divulgazione scientifica e all’ osservazione del cielo. I ricercatori dell’ Osservatorio Astronomico di Roma accompagneranno il pubblico in un percorso alla scoperta dell’universo attraverso conferenze divulgative e osservazioni guidate ai telescopi, offrendo l’opportunità di approfondire temi legati all’astronomia e alla ricerca scientifica. Sono previsti due turni di partecipazione:. primo turno: ore 21; secondo turno: ore 22. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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