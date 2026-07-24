San Cipriano auto contro moto | due feriti
Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato ieri sera a Campigliano di San Cipriano Picentino, nei pressi del Bar Oasi. Due persone sono rimaste ferite, con uno dei due in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono gravi le condizioni di uno dei feriti del violentissimo incidente avvenuto ieri sera a Campigliano di San Cipriano Picentino, all’altezza del Bar Oasi. Intorno alle 23, una moto e un’auto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato particolarmente violento: la moto è finita a terra e l’auto ha preso fuoco pochi istanti dopo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118, con un’automedica e tre ambulanze del VOPI, impegnate nelle operazioni di soccorso. I sanitari hanno trasferito in ospedale i due occupanti dell’autovettura e il motociclista, quest’ultimo in codice rosso è in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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