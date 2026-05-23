San Giuliano auto colpisce moto | due feriti gravi portati con elicotteri

Notizia in breve

Un'auto ha investito due motociclisti in via Toscana a San Giuliano. Entrambi sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale con l’ausilio di elicotteri. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sui veicoli coinvolti o sulle cause dello scontro. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.