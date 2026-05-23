San Giuliano auto colpisce moto | due feriti gravi portati con elicotteri

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto ha investito due motociclisti in via Toscana a San Giuliano. Entrambi sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale con l’ausilio di elicotteri. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sui veicoli coinvolti o sulle cause dello scontro. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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? Domande chiave Come si è verificata la dinamica dello scontro in via Toscana? Chi sono i due motociclisti trasportati d'urgenza con gli elicotteri? Perché la giovane conducente dell'auto è rimasta sul luogo dell'incidente? Cosa emergerà dalle indagini sulle responsabilità del violento impatto??? In Breve Motociclisti di 49 e 55 anni trasportati a San Donato Milanese e Niguarda. Conducente di 21 anni ferma l'auto per prestare soccorso in via Toscana. Incidente avvenuto vener . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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