Un incidente tra auto e moto si è verificato questa sera in provincia di Milano, provocando gravi ferite a due uomini di 49 e 55 anni che erano sulla moto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause che hanno portato allo scontro.

San Giuliano Milanese (Milano) – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera (venerdì 22 maggio) in provincia di Milano, dove in uno scontro tra un'auto e una moto sono rimasti gravemente feriti un uomo di 49 anni e uno di 55, che si trovavano in sella al veicolo a due ruote. L’allarme è scattato accaduto alle 18.30 in via Toscana a San Giuliano Milanese. Il 118, intervenuto sul posto, ha fatto intervenirte due elicotteri per trasportare d'urgenza i due feriti all'ospedale di San Donato Milanese e al Niguarda di Milano. La conducente dell'auto, una 21enne, si è fermata a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giuliano Milanese, scontro tra auto e moto: due feriti gravi

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