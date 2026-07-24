San Charbel Makhluf eremita maronita | vita spiritualità e culto – 24 luglio

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 24 luglio si celebra San Charbel Makhluf, sacerdote dell’Ordine Libanese Maronita vissuto tra il 1828 e il 1898. È noto come eremita e figura di grande devozione nel cristianesimo orientale. La Chiesa lo ricorda come simbolo di preghiera, obbedienza e umiltà. La sua vita si distingue per la spiritualità e il culto che ancora oggi lo venerano come santo.

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San Charbel Makhluf (1828–1898), sacerdote dell’ Ordine Libanese Maronita e eremita, è una delle figure più amate del cristianesimo orientale. La Chiesa lo ricorda il 24 luglio, proponendolo come icona di preghiera, obbedienza e umiltà. Nato a Bekaa Kafra nel Libano settentrionale, ricevette una solida formazione monastica: novizio a Mayfouk, proseguì gli studi a Kfifan, dove fu allievo di san Nimatullah Kassab. Emise i voti e fu ordinato sacerdote nel 1859, stabilendosi al Monastero di San Marone ad Annaya, tra lavoro, ascesi e ministero. Dal 1875 abbracciò stabilmente la vita solitaria nell’ eremo dei Santi Pietro e Paolo sopra Annaya. Qui la sua esistenza fu segnata da Eucaristia quotidiana, digiuno, silenzio e disponibilità ai fratelli che chiedevano consiglio e intercessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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San Charbel, la sua storia e il suo silenzio

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