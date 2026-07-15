San Bonaventura vescovo e dottore della Chiesa | vita opere e culto 15 luglio

Il 15 luglio si celebra la memoria di San Bonaventura, nato intorno al 1217 e morto nel 1274. Frate francescano, fu anche vescovo e riconosciuto come Dottore della Chiesa. Conosciuto come il Dottore Serafico, è ricordato per aver combinato un forte impegno teologico con un profondo desiderio di contemplazione. Le sue opere hanno contribuito a definire una sintesi cristocentrica e sapienziale nel pensiero cristiano dell’epoca.

San Bonaventura (Giovanni di Fidanza, ca. 1217–1274), francescano, vescovo e Dottore della Chiesa, è ricordato il 15 luglio. Soprannominato Dottore Serafico, unì rigore teologico e ardore contemplativo, offrendo alla Chiesa una sintesi cristocentrica e sapienziale. Nativo di Bagnoregio, entrò nell’ Ordine dei Frati Minori intorno al 1243 e si formò all’ Università di Parigi, dove fu discepolo di maestri eminenti. Nel 1257 ottenne il titolo di magister in theologia e, in un contesto di forti tensioni accademiche, difese la legittimità della vita mendicante, coniugando studio, povertà e missione. Eletto Ministro generale dei Minori nel 1257, guidò l’Ordine con equilibrio tra fedeltà al carisma di san Francesco e strutturazione giuridica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

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