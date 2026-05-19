Il 19 maggio la Chiesa italiana celebra San Pietro Celestino V, noto come l’eremita abruzzese che, a un’epoca avanzata, accettò di diventare papa dopo essere stato eletto. La sua vita è caratterizzata da un periodo di isolamento dedicato alla preghiera e alla meditazione, seguito dalla decisione di abdicare dal pontificato. Il suo nome è legato anche a un culto che si è sviluppato nel corso dei secoli, mantenendo vivo il ricordo della sua figura.

Il 19 maggio la Chiesa in Italia ricorda San Pietro Celestino V, l’eremita abruzzese che, già anziano, accettò per obbedienza l’elezione al soglio di Pietro. Nato come Pietro da Morrone, scelse la vita di solitudine e penitenza tra il Morrone e la Maiella, dove raccolse discepoli e diede origine a una famiglia monastica poi nota come Celestini, legata alla regola benedettina. Dopo la lunga vacanza della Sede Apostolica, nel 1294 venne chiamato al pontificato. Raggiunse L’Aquila e, il 29 agosto 1294, fu incoronato nella basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il suo breve ministero, segnato da austerità e desiderio di riforma, fu appesantito da pressioni politiche e dalla sua indole contemplativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Pietro Celestino V: l’eremita divenuto papa. Vita, rinuncia e culto (19 maggio)

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