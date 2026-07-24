Sami Sheen ha dichiarato di guadagnare grazie a OnlyFans e di ricevere pochi soldi dal padre. La giovane ha affermato che il genitore non le dà un sostegno finanziario e che il suo reddito deriva principalmente dalla piattaforma di contenuti. La differenza tra il suo stile di vita e il supporto paterno ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni sulla gestione delle finanze e i rapporti familiari.

Il lussuoso stile di vita di Sami Sheen non è certo un segreto, ma a far discutere è chi stacchi davvero gli assegni per mantenerlo. La ventiduenne, primogenita nata dal matrimonio tra l'attore di Due uomini e mezzo Charlie Sheen e l'ex moglie Denise Richards, ha sbottato sui social dopo l'ennesima ondata di commenti velenosi in cui veniva accusata di sguazzare nei milioni di suo padre. In maniera molto schietta - e forse anche irritata -, la giovane influencer ha messo le cose in chiaro, rivendicando con orgoglio (e forse un pizzico di amarezza) la sua indipendenza economica e replicando senza mezzi termini alle malelingue che la volevano viziata e mantenuta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sami Sheen contro il padre Charlie: "Guadagno grazie a Onlyfans, mio papà non mi dà un soldo"

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