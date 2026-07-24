Sami Sheen, 22 anni, ha pubblicato un video su TikTok in cui afferma che la sua casa è stata comprata dalle sue tette, mentre suo padre non le ha dato un dollaro negli ultimi quattro anni. La ragazza ha commentato in modo schietto e senza filtri, criticando le affermazioni che la indicavano come dipendente dal padre. Il video è stato pubblicato con un tono provocatorio e diretto.

Sami Sheen, 22 anni, è stanca di sentirsi dire che deve tutto a suo padre Charlie. E lo ha fatto sapere nel modo più diretto possibile: un video su TikTok, il tono sopra le righe e zero filtri. Tutto parte da una serie di commenti arrivati sotto i suoi contenuti mentre documentava il trasloco nella sua nuova casa al mare. I follower, vedendo la nuova proprietà, hanno tirato in ballo il nome del padre, l’attore di Due uomini e mezzoCharlie Sheen, dando per scontato che fosse lui a pagare il conto. Sami non l’ha presa benissimo. “Se stessi usando i soldi di papà lo direi apertamente, non avrei problemi ad ammetterlo,” ha esordito nel video, per poi alzare il tiro: quell’uomo, ha detto riferendosi al padre, non le passa un dollaro da oltre quattro anni, e lei si mantiene da sola dal giorno del suo diciottesimo compleanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Le tette mi hanno comprato la casa, non papà che non mi passa un dollaro da almeno quattro anni”: così Sami Sheen asfalta Charlie Sheen su TikTok

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