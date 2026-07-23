Sami la figlia di Charlie Sheen contro l'attore | Guadagno con Only Fans lui non mi dà soldi da quando ho 18 anni
Sami Sheen, 22 anni, ha dichiarato di sostenersi finanziariamente da quando ha compiuto 18 anni, aprendo un profilo su Only Fans. La ragazza ha risposto alle accuse di sperperare i soldi del padre, affermando di non ricevere più denaro da lui da quella data. La questione riguarda le risorse economiche della giovane, che ha deciso di lavorare autonomamente attraverso la piattaforma online.
Sami Sheen, la figlia 22enne di Charlie Sheen, si scaglia contro chi la accusa di sperperare i soldi di suo padre. La ragazza sostiene di provvedere a se stessa da quando ha 18 anni e ha aperto il suo profilo Only Fans. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Do any of Charlie Sheen's 4 kids actually look like him
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