Sami la figlia di Charlie Sheen contro l'attore | Guadagno con Only Fans lui non mi dà soldi da quando ho 18 anni

Notizia in breve

Sami Sheen, 22 anni, ha dichiarato di sostenersi finanziariamente da quando ha compiuto 18 anni, aprendo un profilo su Only Fans. La ragazza ha risposto alle accuse di sperperare i soldi del padre, affermando di non ricevere più denaro da lui da quella data. La questione riguarda le risorse economiche della giovane, che ha deciso di lavorare autonomamente attraverso la piattaforma online.