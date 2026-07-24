Salvini | Da genitore ritengo giusto punire chi ha 14 anni Chi commette un reato non può nascondersi dietro la minore età

Da orizzontescuola.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che, da genitore, ritiene giusto punire chi ha 14 anni e ha commesso un reato, sostenendo che non si può nascondere dietro l’età minore.

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Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini difende il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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