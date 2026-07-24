Salvini | Da genitore ritengo giusto punire chi ha 14 anni Chi commette un reato non può nascondersi dietro la minore età
Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che, da genitore, ritiene giusto punire chi ha 14 anni e ha commesso un reato, sostenendo che non si può nascondere dietro l’età minore.
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini difende il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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