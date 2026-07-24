Salvini | Da genitore ritengo giusto punire chi ha 14 anni Chi commette un reato non può nascondersi dietro la minore età

Notizia in breve

Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che, da genitore, ritiene giusto punire chi ha 14 anni e ha commesso un reato, sostenendo che non si può nascondere dietro l’età minore.