Salvini | Da genitore dico che è giusto punire chi ha 14 anni Penalisti | dubbi su costituzionalità

Notizia in breve

Il leader leghista ha affermato che è giusto punire i minori di 14 anni, mentre penalisti hanno espresso dubbi sulla costituzionalità della norma. La dem Serracchiani ha commentato che la legge riguarda tutti i figli degli italiani e potrebbe influenzare le proteste studentesche. La discussione si concentra sulla possibilità di applicare sanzioni a minori di età inferiore ai 14 anni e sulle implicazioni legali e sociali di questa scelta.