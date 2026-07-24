Salvini | Da genitore dico che è giusto punire chi ha 14 anni Penalisti | dubbi su costituzionalità

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader leghista ha affermato che è giusto punire i minori di 14 anni, mentre penalisti hanno espresso dubbi sulla costituzionalità della norma. La dem Serracchiani ha commentato che la legge riguarda tutti i figli degli italiani e potrebbe influenzare le proteste studentesche. La discussione si concentra sulla possibilità di applicare sanzioni a minori di età inferiore ai 14 anni e sulle implicazioni legali e sociali di questa scelta.

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Le reazioni alla norma cosiddetta “anti-maranza”. La dem Serracchiani: “Riguarda tutti i figli degli italiani. Colpirà le proteste studentesche”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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